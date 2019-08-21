Путин обладает всей полнотой информации по Северодвинску - Песков о прекращении работы станций слежения за ядерными испытаниями

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту информации, связанной со взрывом на полигоне под Северодвинском ракеты с радиоизотопным источником питания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что несколько российских станций мониторинга за ядерными испытаниями прекратили передачу данных.

"Что касается работы станций, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это с руки вам (журналистам) найти, к кому они относятся, и запросить информацию, почему те или иные сведения передаются или не передаются", - сказал Песков.

"Но, как вы понимаете, глава государства получает всю полноту информации о том, что там происходит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. В свою очередь тогда же шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Президент России Владимир Путин 19 августа заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.