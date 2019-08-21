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21.08.2019
Lenta.ru

Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел

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Минобороны России / YouTube

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета "Альтиус-У" впервые поднялся в воздух. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны России.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", — сообщило военное ведомство.

В августе Минобороны информировало о первом полете перспективного тяжелого ударно-разведывательного БПЛА С-70 "Охотник".

В июне 2018 года источник сообщил, что в России создан тяжелый ударный беспилотник "Альтиус-О" массой более 7,5 тонны, предназначенный для длительных полетов.

В настоящее время одним из самых тяжелых ударных БПЛА считается американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса (вместе с оборудованием и вооружением) достигает 15 тонн.

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Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
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Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Проекты
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