Войти
21.08.2019
Известия.ru

В Госдуме призвали созвать Совбез ООН после запуска США запрещенной ракеты

472
0
0
Источник изображения: Фото: media.defense.gov

Зампред комитета Госдумы по обороне осудил испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18 августа Пентагон осуществил запуск крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км. Пуски прошли впервые после выхода США из ДРСМД. Испытания состоялись на острове Сан-Николас в штате Калифорния, ракета точно поразила заданную цель.

Этот случай нельзя оставлять без внимания, потому что США пытаются "насадить свой гегемонизм" в рамках испытаний данной ракеты, отметил депутат Швыткин.

"Существует единство взглядов на произошедшие события со стороны мирового сообщества. Следует адекватно ответить и осудить действия США вплоть до вынесения данного вопроса на соответствующие международные площадки <...> Совет Безопасности ООН в том числе", — сказал парламентарий.

По его мнению, запуск ракеты спустя меньше месяца после разрыва договора РСМД свидетельствует о том, что американцы нарушали договор до официального выхода из него.

При этом позиция России заключается в том, что Москва в полном объеме выполняла все взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД.

В настоящий момент перед Россией стоит задача не втянуть себя в гонку вооружений, заключил депутат.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
04.04.2019
NZZ (Швейцария): 70 лет НАТО — или призраки прошлого
25.12.2018
Сергей Лавров: война России и США стала бы катастрофой для человечества
24.12.2018
ДРСМД разделил мир: резолюцию России отклонили в ООН
26.10.2018
В ООН начали рассматривать российскую резолюцию по ДРСМД
25.10.2018
Победителей не будет
29.09.2017
В Постпредстве России в ООН рассказали о сложностях в ядерном разоружении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 13:15
  • 82
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 21.08 13:08
  • 11
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 21.08 12:48
  • 2
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
  • 21.08 12:43
  • 32
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 21.08 11:20
  • 35
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 21.08 06:57
  • 1
Для Минобороны создадут транспортник на замену Ан-12
  • 21.08 00:35
  • 7765
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.08 23:50
  • 5
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 20.08 22:31
  • 3
Астронавты NASA примерили новые скафандры
  • 20.08 21:50
  • 19
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 20.08 20:30
  • 92
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 20.08 19:04
  • 9
Ветеран "Вымпела" рассказал об операциях в Африке и на Ближнем Востоке
  • 20.08 18:09
  • 1
Продолжение бедлама в программе беспилотного летательного аппарата "Альтаир"
  • 20.08 15:27
  • 1
На Дальнем Востоке завершено перевооружение четырех мотострелковых соединений ВВО на танки Т-80БВ
  • 20.08 14:45
  • 5
В Арктике военный человек должен жить.