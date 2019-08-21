ВВС Индии могут заменить парк истребителей-бомбардировщиков "Ягуар" новыми Су-30МКИ

ЦАМТО, 20 августа. Военно-воздушные силы Индии намерены отказаться программы модернизации двигателей истребителей-бомбардировщиков "Ягуар" из-за высокой стоимости данного проекта и закупить дополнительные Су-30МКИ.

Как сообщает The Print со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском оборонном ведомстве, двухдвигательные самолеты производства 1980-х гг. оснащены двигателями Rolls-Royce Adour Mk.811, тяга которых ниже на 15-30% от требуемой в современных условиях. Таким образом, "Ягуар" не в состоянии нести полную боевую нагрузку.

ВВС Индии уже достаточно давно планировали приступить к модернизации силовой установки самолета и выбрали для этой цели двигатель F125IN американской копании Honeywell. Однако, согласно источникам, предложенная Honeywell и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) стоимость проекта оказалась слишком высокой. Как отмечается (для сравнения), по цене двух модернизированных истребителей-бомбардировщиков "Ягуар" ВВС могут получить один новый "Рафаль" в базовой конфигурации.

В настоящее время в составе ВВС Индии имеется в общей сложности шесть эскадрилий "Ягуар". Однако реально эксплуатируются самолеты только в пяти из них, так как шестая является неполной.

Как пояснил ситуацию собеседник The Print, обновление авионики самолета также не поможет. "Ягуары" уже проходят модернизацию авионики от варианта Darin-I до стандарта Darin-III по программе, которая отстает от графика на 7 лет. К тому же за счет обновлений повышается масса самолета и снижается боевая нагрузка.

Таким образом, согласно источнику The Print, рассматривается возможность приобретения дополнительных истребителей Су-30МКИ, каждый из которых способен выполнять те же задачи, что и два "Ягуара". Замену можно будет реализовать постепенно, по мере вывода из эксплуатации выработавших свой ресурс "Ягуаров".

Справка ЦАМТО:

Министерство обороны Индии выпустило запрос о предложениях, предусматривающий замену двигателей боевых самолетов "Ягуар" IS/IM, в марте 2011 года. За победу в конкурсе на замену установленных на самолетах двигателей Rolls-Royce Adour Mk.811 боролись компания Rolls-Royce, предложившая двигатель Adour Mk.821 с тягой 32,5 kN, и Honeywell с F125IN тягой 43,8 kN. Согласно планам, работы по модернизации должна была выполнить индийская компания HAL. Для оснащения 123 самолетов планировалось приобрести до 280 двигателей.

Министр обороны Индии A.K.Энтони в декабре 2011 года в письменном ответе на запрос депутатов нижней палаты индийского парламента сообщил стоимость подписанного с HAL контракта на усовершенствование боевых самолетов "Ягуар", которая составила 31,13 млрд. рупий. Для ремоторизации самолетов был выбран ТРДД Honeywell F125IN, так как Rolls-Royce отказалась от дальнейшего участия в тендере.

Решение о ремоторизации последовало за проведенной ВВС Индии оценкой состояния "Ягуаров", результаты которой показали, что срок эксплуатации самолетов может быть продлен до 2030 года. Как ожидалось, в рамках проекта модернизации все "Ягуары" будут оснащены новыми двигателями, современным БРЭО, системами самообороны EL/L-822, смогут нести расширенный комплект управляемого вооружения с бортовым радиоэлектронным комплексом навигации и управления вооружением Darin-III, подвесные контейнеры IAI-Elta EL/M-20600.

В 2015 году сообщалось, что модернизированные версии "Ягуар" IS/IM будут вооружены управляемыми авиационными бомбами CBU-105, приобретенных в США у компании Textron в 2010 году за 257,73 млн. долл., и ракетами класса "воздух-воздух" ASRAAM консорциума MBDA (приобретены в июле 2014 года за 368,38 млн. долл.).

Планировалось, что первые самолеты будут модернизированы к декабрю 2017 года. Тем не менее, модернизация была отложена в связи с тем, что Министерство обороны Индии отказалось (из-за дороговизны проекта) заключить контракт на приобретение 280 двигателей F-125IN на сумму около 2,5 млрд. долл.

МО Индии выбрало истребитель-бомбардировщик "Ягуар" консорциума SEPECAT в 1978 году. В 1979 году был подписан контракт на поставку первых 40 самолетов из Великобритании и организацию их производства на предприятии HAL в Индии по лицензии BAE Systems (ранее British Aerospace Industries). Первые самолеты были приняты на вооружение индийских ВВС в июле 1979 года. В общей сложности для ВВС Индии было изготовлено более 150 самолетов "Ягуар".