Компания Astrobotic выбрала для отправки первого модуля на Луну ракету Vulcan

Два сертификационных пуска намечены на апрель и август 2021 года

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Частная американская компания Astrobotic выбрала для отправки первого посадочного модуля собственного производства на Луну ракету Vulcan Centaur ("Вулкан - Центавр"), разрабатываемую консорциумом United Launch Alliance (ULA). Об этом обе фирмы объявили в понедельник в совместном сообщении для печати.

Предполагается, что этот запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) станет одним из двух полетов для сертификации носителя. Эти два сертификационных пуска намечены на апрель и август 2021 года.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с фирмой Astrobotic, которая базируется в Питтсбурге (штат Пенсильвания), контракт в размере $79,5 млн на доставку на естественный спутник Земли в 2021 году до 14 различных видов полезной нагрузки.

В прошлом году NASA решило включить Astrobotic в число коммерческих компаний, которые станут его партнерами по реализации лунной программы. Этими фирмами стали Astrobotic, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express и Orbit Beyond.

Модуль Peregrine

Astrobotic разрабатывает модуль Peregrine ("Перегрин"). Масса первого груза, которой Peregrine должен доставить на Луну, составляет 35 кг. Однако аппарат может брать на борт груз массой до 265 кг. Astrobotic строит и другой модуль - Griffin, грузоподъемность которого составит не менее 500 кг, но эти работы отошли на второй план, поскольку спрос пока есть только на Peregrine.

К настоящему времени подписано 16 контрактов на доставку различных грузов на Луну в ходе первой миссии модуля Peregrine. Среди них, к примеру, научный прибор Мексиканского космического агентства и небольшой японский луноход, которому предстоит в пункте прибытия преодолеть дистанцию в 500 метров и передать на Землю видеозапись высокой четкости. Кроме того, Peregrine должен будет доставить на Луну капсулы с прахом усопших. Такие "космические похороны" примерно за $12 тыс. берется организовать одна из частных американских фирм, находящаяся в штате Калифорния.

Ракета Vulcan

ULA, созданная в свое время корпорациями Lockheed Martin и Boeing, утверждает, что носители Vulcan Centaur станут практически безотказными. Они должны прийти на смену ракетам семейств Delta и Atlas. Для пусков ракет Vulcan будут использоваться стартовые комплексы на космодроме на мысе Канаверал и на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Данный носитель, строительство которого проходит в штате Алабама, в зависимости от модификации достигает 61,6 - 69,2 м в высоту и 5,4 м в диаметре. Разгонный блок оснащен ракетными двигателями BE-4, которые разрабатывает американская компания Blue Origin в качестве альтернативы российским РД-180, использующиеся в настоящее время в ракете Atlas.

Ракеты семейства Vulcan должны стать основным средством конкурентной борьбы ULA с фирмой SpaceX Илона Маска и другими участниками рынка космических запусков.

Лишь на прошлой неделе ULA одержала в этой борьбе важную победу за право доставки к Международной космической станции, начиная с 2021 года, аппаратов Dream Chaser частной американской корпорации Sierra Nevada Corporation.

Возвращение на Луну

NASA планирует активно привлекать частный сектор к реализации своей лунной программы. По замыслу нынешней администрации США, это позволит, в частности, "открыть путь для возвращения астронавтов" на Луну и "заложить фундамент проведения дальнейших исследовательских [космических] путешествий".

Созданием автоматических спускаемых аппаратов для отправки на спутник Земли в последние годы занимается в США ряд компаний.

Moon Express со штаб-квартирой на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) собирается осуществить мягкую посадку своего аппарата на Луне в 2020 году. По словам основателя и президента компании Боба Ричардса, Moon Express, действующая в той же "весовой категории", что и Astrobotic, рассчитывает в будущем отправлять на Луну по одной миссии в год.

Гораздо более крупный модуль для доставки грузов на Луну разрабатывает компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффри Безосу, владеющему интернет-магазином Amazon. Работающие на него специалисты создают модуль Blue Moon, который, как планируется, сможет брать грузы массой около 4,5 тыс. кг.