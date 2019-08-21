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21.08.2019
ЦАМТО

США уже несколько лет занимаются разработкой ракет в нарушение договора РСМД, инициируя новую гонку вооружений

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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 20 августа. США уже несколько лет занимаются разработкой ракет в нарушение договора РСМД, инициируя новую гонку вооружений, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель на дальности более 500 км.

"Уже несколько лет как конгресс США выделяет деньги на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. США фактически нарушают договор РСМД, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию", – сказал И.Коротченко.

То, что Соединенные Штаты занимались разработкой вооружения, запрещенного договором, И.Коротченко назвал "еще одним подтверждением двуличности США".

По его словам, они таким образом "развязали себе руки для нового витка гонки вооружений".

Испытанная ракета будет, в первую очередь, направлена против России и Китая, считает И.Коротченко. При этом он уверен, что ответ с российской стороны ни в коем случае не должен быть симметричным.

"Отвечать надо несимметрично – в первую очередь развитием системы воздушно-космической обороны России. Это постановка на вооружение в ускоренном варианте зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2, как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов", – считает И.Коротченко.

Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 км.

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