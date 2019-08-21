Бумажные крылья для перуанской полиции

Чего стоит победа украинского Ан-178 в очередном тендере

Украина ликует – победа в объявленном перуанской полицией тендере открывает новую страницу незалежного авиастроения. Как сообщил гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, завоевателем латиноамериканских сердец стал военно-транспортный самолет Ан-178. Проигравшие тендер претенденты – американо-итальянский C-27 Spartan и испано-эрбасовский C-295.

“ В Фарнборо и Ле Бурже для выполнения демонстрационных полетов за кабиной пилотов размещали 1,3 тонны балласта ”

От всей души желая соседям возрождения национального авиапрома, "Военно-промышленный курьер" все-таки считает ликование преждевременным. Начнем с того, что Ан-178 существует в единственном экземпляре, да и тот из-за проектных ошибок имеет нарушенную центровку. Лiтак показывали в Фарнборо и Ле Бурже, но для выполнения демонстрационных полетов за кабиной пилотов размещали балласт из стальных листов массой 1,3 тонны. О налаживании серийного производства речи не идет – на это нет средств, потому победа в перуанском тендере всего лишь очередная бумажная перемога. Такие уже были – поставки самолета расписывали на Азербайджан, Ирак, Китай, но все заканчивалось пшиком. И нет оснований считать, что теперь все будет иначе. И еще: минимум треть комплектующих Ан-178 производится в России, и пока об импортозамещении в данной конкретной машине идут лишь разговоры, реальных шагов нет. Впрочем, у украинцев есть вариант. Поскольку речь в тендере шла о поставке одного-единственного самолета, то имеющийся экземпляр и продадут, деньги поделят, а прославленную в прошлом фирму Олега Антонова помянут добрым словом – пусть не стране от нее польза, так хотя бы конкретным заинтересованным лицам.

Подробнее о состоянии украинской авиационной промышленности – "Крушение мрии".

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года