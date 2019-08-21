Крушение мрии

Украинский авиапром – дело прошлое

Три года назад авиапром Украины строил большие планы ("Как уакнется, так и откликнется"). Тогдашнее руководство ГП "Антонов" обещало с 2016 по 2019 год поставить заказчикам из стран Содружества, Африки и Азии порядка 20 самолетов.

Среди интересантов упоминалась даже Восточная Европа, в частности Польша. Но вместо твердых контрактов на свет появлялись одни меморандумы о поставках да протоколы о намерениях.

Да, пытались что-то делать. Был доведен и облетан демонстратор Ан-132Д, который лихо выписывал над площадками авиасалонов фигуры высшего пилотажа. Руководство украинского авиапрома абсолютно не сомневалось, по меньшей мере на словах, в успехе лайнера как коммерческого продукта. Считалось, что контракт на его поставку в Саудовскую Аравию уже в кармане, а там и другие покупатели потянутся. Громогласно заявлялось о намеченном сооружении в богатой арабской стране полноценного авиазавода, где планировали серийно производить эти самолеты. Но новодел, построенный на основе древнего предка Ан-32, оказался никому не нужен, и саудиты притормозили проект. Задача, объективно говоря, изначально была трудновыполнимой – в КСА отсутствуют как высококвалифицированные специалисты, так и авиастроительные традиции.

“ С западными комплектующими вместо российских Ан-178 неизбежно потеряет главное преимущество – низкую цену ”

Новый транспортный самолет Ан-178 возили по авиасалонам, активно рекламировали. Вроде даже подписали предварительный контракт на продажу десятка транспортников с азербайджанским перевозчиком, озвучили планы по организации лицензионной сборки машин у него в стране. Но дело застопорилось, когда российские комплектующие, массово использованные в летном прототипе, волюнтаристски решили заменить на зарубежные. Как результат – потребуются годы перепроектирования, а заказчики ждать не любят. К тому же будущий самолет неизбежно потеряет главное преимущество – низкую цену и станет неконкурентоспособным.

Были планы достроить и поставить на крыло второй экземпляр крупнейшего в мире транспортника Ан-225 "Мрия". Говорили, что к этому самолету проявляет особый интерес НОАК, военно-транспортной авиации Поднебесной такой гигант крайне необходим ("Новая китайская мечта"). На уровне руководства ГП "Антонов" даже делались заявления, что украинские тяжеловозы будут производиться на китайской территории после продажи лицензии и конструкторской документации.

Но за три года сотрудничество с Китаем по Ан-225 не сдвинулось с места. Возможно, покупателей не устроила цена, однако более вероятна версия американского запрета на потенциально опасную для США сделку. Влияние Вашингтона на постмайданный Киев безгранично, а Штаты, естественно, против передачи Китаю любых передовых технологий. Как бы там ни было, достроить из имеющегося задела второй Ан-225 украинцам не удалось.

Какие-то средства тамошние конструкторы научились зарабатывать на стороне. Прежде всего это модернизация ранее выпускавшихся в Китае самолетов линейки "Антонов" и, естественно, участие в проектировании китайского транспортника Y-20, недавно запущенного в серийное производство. Характерные черты антоновской инженерной школы легко читаются в его внешнем облике. Не вызывает сомнений и коммерческое участие украинского предприятия "Мотор Сич" в так называемом прорыве Китая по созданию новых реактивных двигателей.

В итоге авиапромом самостийной за прошедшие три года не было заработано ни гривны. Заказы на ремонтно-восстановительные работы по старым самолетам никогда не станут полноценной компенсацией нового серийного производства. Количество проблем у украинских авиастроителей заметно увеличилось. Репутацию отрасли похоронила серия коррупционных скандалов.

Констатируем, что Украина упустила шанс наладить серийный выпуск авиационной техники. Причина на поверхности: отказ от сотрудничества с Россией. Время показало, что вне сложившейся кооперации достичь успеха невозможно. Разрыв десятилетиями наработанных связей ведет только к краху – закрытые авиазаводы в Тбилиси и Ташкенте тому пример.

Киевские власти наивно понадеялись на помощь и поддержку Запада, прежде всего США. Думали, что им пойдут навстречу в деле производства самолетов марки "Антонов". Но оказалось, что лишний конкурент в лице Украины как составной части бывшей советской авиационной державы американцам совершенно не нужен. И вместо помощи они всячески добивали отрасль руками коррумпированных чиновников.

Если тенденция сохранится, об украинском авиапроме можно забыть навсегда.

Заголовок газетной версии – "Мрии" не сбываются".

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года