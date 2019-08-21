Трампу мало Аляски

Зачем Соединенным Штатам Гренландия

Предложение Дональда Трампа купить Гренландию, датскую автономию, адресованное и властям острова, всколыхнуло всю страну, включая даже Фареры. Хотя проект не нов и сегодня в нем просматриваются две взаимосвязанные цели.

Во-первых, овладеть крупными запасами нефти и газа на шельфе Гренландии и тем самым почти всей северо-западной Арктикой, изобилующей углеводородами. А в недрах самого острова – крупные запасы урана, тантала, титана, хрома, свинца, ртути, редкоземов.

Во-вторых, косвенно предупредить Копенгаген, если он разрешит прокладку газопровода "Северный поток-2" в своем секторе Балтики. Характерно, что ужесточение санкций США против этой магистрали почти совпало по времени с предложением Трампа купить остров.

“ В 1941–1943 годах Вашингтон уже делал предложения о покупке острова ”

Гренландия – важнейшее звено американской системы ПРО. Здесь с 40-х годов находились четыре крупные базы ВВС США. Одна из них – в Туле, на северо-западе острова – действует поныне. В 200 километрах юго-восточнее этой базы – американское хранилище ядерных отходов. Аварии атомных бомбардировщиков США вблизи Туле в конце 50-х и 60-х ("Скелеты в шкафах Пентагона") привели к обширному радиоактивному заражению региона, хотя, по официальным данным Вашингтона и Копенгагена, оно своевременно устранялось.

Договор с США о размещении в Гренландии американских военных баз Датское Сопротивление подписало в апреле 1941-го. В течение двух лет Вашингтон делал предложения о покупке острова. Но и марионеточные власти оккупированной нацистами (до апреля 1945-го) метрополии, и Датское Сопротивление возражали против продажи. Отрицательно отнеслась к американской инициативе и соседняя с Гренландией Исландия. По понятным причинам Рейкьявик получил в этом вопросе поддержку Москвы, Лондона, Оттавы, Осло, Стокгольма.

Но США имеют успешный опыт торга на их условиях с Данией. Угрожая ей в 1915–1917 годах войной, Вашингтон к весне 1917-го добился уступки за 25 миллионов долларов западных Виргинских островов (360 кв. км). Впоследствии здесь были построены нефтеперерабатывающий и глиноземный заводы, они и сейчас среди крупнейших в Западном полушарии. Виргинские острова – важнейшая цитадель ВВС и ВМС США в регионе. В знак "благодарности" Копенгагену новые хозяева сохранили всю прежнюю топонимику. Даже Шарлотту-Амалию, административный центр, не стали переименовывать на свой лад.

Справка "ВПК"

До половины территории США, сформированной к концу XIX века, было ими куплено за бесценок у России, Испании, Франции, Мексики и индейских племен.

1867 год. США покупают у России Аляску и Алеутские острова за 7,2 миллиона долларов.

1897 год. США предлагают Испании продать им восточно-карибский остров Пуэрто-Рико. Мадрид отказывается. В 1899 году остров оккупирован.

1898 год. США вынуждают Испанию продать им Филиппины за 20 миллионов долларов (в 1946-м добились независимости).

1917 год. Дания под давлением продает США западные Виргинские острова (вблизи Пуэрто-Рико) за 25 миллионов долларов.

1941 год. Марионеточным властям оккупированной нацистами Голландии и эмигрировавшей в Лондон королеве Вильгельмине предлагается продать южнокарибские острова (Аруба, Кюрасао, Бонайре, Саба). Заручившись поддержкой Великобритании, голландцы отказываются.

1942 год. Правительству Виши поступает предложение продать Соединенным Штатам тихоокеанскую Французскую Полинезию и острова Сен-Пьер и Микелон (вблизи северо-восточной Канады). Маршал Петэн отказывается, на его стороне де Голль ("Свободная Франция"), Великобритания и СССР.

Леонид Шипилов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (795) за 20 августа 2019 года