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21.08.2019
bmpd.livejournal.com

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" на специальном учении сил Черноморского флота

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Специальное учение сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам с участием недавного введенного в строй патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" проекта 22160.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года (с) министерство обороны России

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года (с) министерство обороны России

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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