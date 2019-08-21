Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" на специальном учении сил Черноморского флота

Специальное учение сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам с участием недавного введенного в строй патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" проекта 22160.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года (с) министерство обороны России

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года (с) министерство обороны России