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20.08.2019
ТАСС

Рогозин ответил на шутку в Twitter по поводу дыры в "Союзе"

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Под публикацией видео с ракетой "Союз-2.1а" пользователь с ником Чипо Лина спросил главу Роскосмоса о новой просверленной "дырочке"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на своей странице в Twitter на шутку пользователя с ником Чипо Лина, который спросил была ли уже просверлена "дырочка".

"Так ты через нее сейчас и говоришь", - написал Рогозин в понедельник.



Шутка пользователя появилась в ответ на выложенное главой госкорпорации видео вывоза ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Возможно, он припомнил случай, когда в бытовом отсеке пилотируемого корабля было обнаружено отверстие.



30 августа 2018 года на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Носитель должен отправиться к МКС утром 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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