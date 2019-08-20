Рогозин ответил на шутку в Twitter по поводу дыры в "Союзе"

Под публикацией видео с ракетой "Союз-2.1а" пользователь с ником Чипо Лина спросил главу Роскосмоса о новой просверленной "дырочке"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на своей странице в Twitter на шутку пользователя с ником Чипо Лина, который спросил была ли уже просверлена "дырочка".

"Так ты через нее сейчас и говоришь", - написал Рогозин в понедельник.

Так ты через неё сейчас и говоришь — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

Шутка пользователя появилась в ответ на выложенное главой госкорпорации видео вывоза ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Возможно, он припомнил случай, когда в бытовом отсеке пилотируемого корабля было обнаружено отверстие.



На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

30 августа 2018 года на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Носитель должен отправиться к МКС утром 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.