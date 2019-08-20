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20.08.2019
ТАСС

Один из спутников системы ГЛОНАСС вернется в строй 1 сентября после техобслуживания

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Перерыв в пользовании космическим аппаратом составит месяц

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Эксплуатация спутника "Глонасс-М" номер 717, в августе временно выведенного на плановое техобслуживание, возобновится с начала сентября, следует из данных на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Перерыв в пользовании космическим аппаратом номер 717 составит месяц, с 1 августа по 1 сентября, сообщается на сайте Центра.

Этот космический аппарат был запущен 25 декабря 2006 года и введен в эксплуатацию 3 апреля 2007 года. Срок активного существования таких аппаратов составляет семь лет.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 27 спутников, 23 из которых используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один - временно выведен на техобслуживание, еще два аппарата - в резерве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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