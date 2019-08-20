СМИ: Китай планирует ускорить освоение космоса благодаря доступным коммерческим проектам

Начальник дочернего подразделения Академии космических ракетных комплексов КНР, сконструировавшего "Цзелун-1", Тан Яган отметил, что запуски SD-1 проводятся, "где и когда угодно" с мобильной установки

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китайские власти планируют ускорить процесс освоения околоземного и дальнего космического пространства благодаря бюджетным коммерческим проектам. Как сообщила в понедельник газета China Daily, важную роль в этом направлении сыграет новая твердотопливная ракета-носитель "Цзелун-1" (SD-1).

"Мы оптимизировали конструкцию нескольких ключевых комплектующих, убрали ненужные детали и использовали как можно больше компонентов, выпускаемых в серийном производстве, - приводит издание слова Гун Миня, который курирует проект в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). - Хотя SD-1 - самая миниатюрная и легкая ракета КНР, она обладает наиболее высокой эффективностью при доставке грузов".

По его словам, организация смогла значительно сократить срок разработки ракеты путем внедрения новых продвинутых методов по симулированию полетов. Гун Минь отметил, что подготовка к запуску "Цзелун-1" в преддверии старта заняла всего сутки - гораздо меньше времени, чем для крупногабаритных ракет.

Как уточнил Тан Яган, начальник дочернего подразделения Академии космических ракетных комплексов (АКРК) КНР, сконструировавшего SD-1, такая технология "способна в кратчайшие сроки удовлетворить внезапные запросы клиентов". К тому же запуски проводятся, "где и когда угодно" с мобильной установки, что делает проекты еще более конкурентоспособными.

Китайские разработчики утверждают, что уже к концу года удивят мир новой модифицированной версией "Цзелун-1".

Новая ракета-носитель

В субботу в 12:11 по местному времени (07:11 мск) CASC впервые при помощи "Цзелун-1" запустила с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) три космических аппарата коммерческого назначения. Эта ракета-носитель весом 23 тонны достигает 19,5 м в длину, в диаметре составляет 1,2 м и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 200 кг полезного груза.

Согласно данным АКРК, на SD-1 уже поступило семь заказов. В ходе первой миссии ракета вывела на орбиту космический аппарат "Цяньшэн-1", предназначенный для дистанционного зондирования и узкополосной передачи сигналов, микроспутник "Синшидай-5" - для наблюдения за лесными массивами, океаном и предоставления данных, используемых в сельском хозяйстве, а также "Тяньци-2", который будет использоваться для оказания услуг в области интернета вещей.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые реализуют и проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.