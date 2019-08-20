Китай обогнал США по бронетанковым бригадам

Согласно партийным директивам, китайская армия должна была достичь основной механизации войск к 2021 году (к 100-летию компартии), заметно усилив свои стратегические возможности. Однако недавно выпущенная Минобороны Белая книга подвергла серьезной критике текущее положение дел.

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Танки в преддверии перемен

В данном программном документе указывается, что военная трансформация в КНР достигла значительного прогресса, но задачи механизации еще не выполнены, уровень информатизации должен быть улучшен, оборонная безопасность сталкивается с риском технического отставания в сравнении с передовыми мировыми тенденциями.

В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.

- указывает Sohu.

Издание предполагает, что Тип 59 заменят 96-я и 99-я модели в зависимости от поставленных перед подразделениями целей. Однако наряду с ними в войска будет поступать Тип 15 (так называемый "горный" или "легкий" танк со 105-мм пушкой) – преимущественно в подразделения, размещенные на южной или западной границе. На текущий момент им оснащены только 1-2 бригады, но в перспективе он займет более существенную нишу.

Тип 15

Самая большая проблема в Типе 15 – это скорость его производства.

- отмечает Sohu, указывая, что его выпуск планируется развернуть в 2020 году.

Армия подождет: США уже обогнали

Более тяжелое положение складывается в области бронетехники, предназначенной для мобильной пехоты. Из 50 переоснащенных бригад только 20 были вооружены новейшими моделями гусеничных машин Тип 04 и колесных Тип 08.

Как поясняет издание, после простых расчетов можно сделать вывод, что к 2021 году, если планируется достигнуть поставленных целей модернизации, КНР должна построить тысячи единиц новой бронетехники и различных видов артиллерии. Однако в этом случае придется перераспределить ресурсы и средства за счет ВВС, ВМФ, ракетных войск и "создать определенный хаос в обрабатывающей промышленности страны".

Так что, как из этого следует, в 2020 году "мы сможем завершить лишь наполовину модернизацию бронетехники, артиллерии, систем ПВО", пишет Sohu.

Но даже если в настоящее время в нашей стране только около 20 бригад строятся как механизированные бронетанковые бригады, они уже превысили 17 бронетанковых бригад армии США.

- проводит сравнение издание, в связи с этим отмечая, что в этих условиях китайской армии не обязательно ускоряться в плане реконструкции.

В конце концов, государства, граничащие с нашей территорией, механизация и информатизация соответствующих армий, значительно отстают от нашей страны.

- полагает Sohu, считая, что приоритет в деле перевооружения следует отдать ВМФ, ВВС и ракетным армиям.