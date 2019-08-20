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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Учения "Океанский щит-2019" доказали высокую эффективность системы управления Вооруженными силами - главком ВМФ РФ

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Проходившие в Балтийском море учения "Океанский щит-2019" продемонстрировали полную боеспособность и высокий уровень слаженности Вооруженных сил (ВС) России, подтвердили высокую степень эффективности системы управления ими, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов.

"Проведенное учение стало еще одним важнейшим этапом в повышении боеспособности Военно-морского флота, войск и сил других видов Вооруженных сил, готовности выполнять задачи стратегического сдерживания от агрессии против Российской Федерации, в первую очередь, с океанских и морских направлений, защите ее национальных интересов в любых районах Мирового океана", - подчеркнул Евменов в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете ВС РФ "Красная звезда".

По словам адмирала, которые приводит издание, "учение еще раз доказало, что ВМФ России способен выполнять задачи во всех широтах Мирового океана, воздушном пространстве на высоком уровне слаженности всех задействованных сил".

Кроме того, отметил главком ВМФ, по итогам "Океанского щита-2019" "будет проведен детальный анализ всех выполненных в ходе учения задач".

"Результаты этого анализа будут доведены до командований флотов и учтены в подготовке командиров и военачальников всех звеньев. Итоги учения и практический опыт, полученный в ходе его проведения, будут также учитываться в работе Военного учебно-научного центра ВМФ", - сообщил Евменов в беседе с "Красной звездой".

Ранее сообщалось, что, согласно данным министерства обороны РФ, к учениям "Океанский щит-2019", которые проводились в назначенных районах Балтийского моря с 1 по 15 августа под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, были привлечены 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, а также свыше 10 тыс. человек личного состава Вооруженных сил РФ.

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