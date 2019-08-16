Россия и Венесуэла подписали соглашение о заходах военных кораблей в порты обеих стран
Патрульный корабль "Варао" Военно-морских сил Венесуэлы.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Carlucho510 / warao (cropped a photo)
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с венесуэльским коллегой Падрино Лопес о визитах военных кораблей в порты обоих государств.
Подписание документа проходило в Москве на встрече глав ведомств, передает РИА "Новости".
Министры обсудили ситуацию в Венесуэле и сотрудничество стран в военной и военно-технической сферах.
Напомним, 26 июня в посольстве России в Каракасе сообщили, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.
Алексей Дегтярев
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