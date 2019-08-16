Москва поддерживает Каракас в противодействии попыткам США сменить власть в Венесуэле - Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает независимую внешнюю политику Венесуэлы и ее противодействие попыткам США сменить законно избранную власть, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Внимательно следим за событиями, происходящими в Венесуэле. Отмечаем беспрецедентное давление Вашингтона, направленное на дестабилизацию обстановки в вашей стране. Поддерживаем усилия руководства Республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть", - сказал Шойгу в четверг на встрече с министром обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в Москве.

Он отметил, что результатом этих усилий стал провал американского плана организации массовых протестных выступлений и дальнейшего раскола общества под видом гуманитарного вторжения.

"Считаем, что только венесуэльцы имеют право определять своё будущее. Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накалённой обстановке, полагаем недопустимым", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что национальные вооружённые силы Венесуэлы являются гарантом сохранения государственного строя и территориальной целостности республики.