Войти
16.08.2019
ЦАМТО

Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре

243
0
0
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Первый F-35, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 15 августа. Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения. Мы на этом этапе фокусируемся на решении существующих противоречий путем переговоров", – цитирует "РИА Новости" М.Чавушоглу.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-35
Похожие новости
02.08.2019
Aktuln (Чехия): почему Турция предает Америку?
31.08.2016
Путинский «Стелс» — это «Сухой» Т-50 (Mako, Израиль)
04.04.2014
F-35 должен стать более дешевым и надежным — ВВС США
16.09.2013
США "обновили" ядерную стратегию
07.05.2013
Британский министр обороны: сколько F-35, и сколько беспилотников?
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД