Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре

ЦАМТО, 15 августа. Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения. Мы на этом этапе фокусируемся на решении существующих противоречий путем переговоров", – цитирует "РИА Новости" М.Чавушоглу.