ЦАМТО, 15 августа. Россия не ворует у США технологии гиперзвукового оружия, а наоборот, является лидером в этой области, что подтверждается наличием у РФ такого вооружения, аналогов которого у США нет, считают опрошенные "РИА Новости" эксперты.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием, в том числе, гиперзвукового оружия.

Создать гиперзвуковое оружие невозможно, если просто пытаться применять уже существующие технологии, для этого требуется параллельное развитие нескольких сфер экономики и науки, таких, как материаловедение и точная механика, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Почему тогда этих образцов в Америке до сих пор нет, а у нас есть? Это говорит о том, что мы реально опережаем США и в области гиперзвука, и в области новых средств доставки, где мы реализуем свои собственные наработки. А заявления Д.Болтона – это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США", – сказал И.Коротченко.

Он также не исключил, что Д.Болтон, заявляя о том, что Россия "ворует" технологии, мог оправдываться перед американскими налогоплательщиками за отсутствие у США такого вооружения.