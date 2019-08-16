Реактивный прорыв: под Северодвинском испытывались "ядерные батарейки"

Взрыв на полигоне Нёнокса произошел при разработке новой двигательной установки

Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов "Росатома", не имеет отношения к работам над ракетой "Буревестник". ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки", сообщил источник "Известий" в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК. "Батарейками" на военно-промышленном сленге называются принципиально новые изотопные источники питания. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены.

Мал, да дорог

Полигонные испытания реактивной установки с изотопными источниками 8 августа проводились впервые, отмечают источники "Известий". Предназначение новой разработки не разглашается.

"Батарейки" использовались вместо традиционных аккумуляторов. По мнению экспертов, они значительно упростят обслуживание и удешевят применение жидкостных ракетных двигателей. В них топливо и окислитель находятся отдельно друг от друга и принудительно подаются в камеру сгорания. Там они смешиваются, происходит инициация — микровзрыв и начинается горение с выделением большого количества тепла. Такая конструкция сложнее, чем у твердотопливных двигателей.

— У двигателя с жидким топливом гораздо больше энергия. А значит, ракета гораздо быстрее разгоняется и достигает высоких скоростей, — пояснил "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Минус таких двигателей в их опасности. Топливо и окислитель очень токсичны и взрывоопасны. Они могут привести к катастрофе и гибели людей от отравления или взрыва.

По словам собеседников издания, "атомные батарейки" обеспечивали необходимую мощность заряда для инициации. Причины случившейся нештатной ситуации пока не определены. Найти ответ на этот вопрос предстоит специальной комиссии.

Разработкой испытанных в Нёноксе "батареек" занимается Российский федеральный ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове. Одно из направлений работы этого научного учреждения — создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов. Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

Разработкой испытанных в Нёноксе "батареек" занимается Российский федеральный ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Золотов

Характеристики новых изотопных источников питания остаются засекреченными. "Известия" направили запрос в "Росатом" с просьбой раскрыть информацию, какое изделие испытывалось в момент нештатной ситуации, как новые источники питания влияют на характеристики двигательной установки и продолжатся ли работы. На момент публикации ответ не поступил.

По мнению экспертов, "атомные батарейки" — это развитие так называемых радионуклидных термоэлектрических генераторов (РИТЭГи). Это компактные источники энергии, которые использовались для производственных нужд еще в Советском Союзе.

— Визуально источник представляет собой коробку метр на метр, — рассказал "Известиям" главный редактор профильного портала Atomic-Energy.ru Павел Яковлев. — Радиоактивный элемент тщательно упакован в свинцовую защиту. Энергию вырабатывает делящийся элемент — слабый изотоп. Он выделяет тепло, оно преобразуется в электричество. Это надежные устройства, с ними никогда не возникало проблем. При разрушении они создают минимальное заражение в радиусе 30–40 метров, которое не представляет особой угрозы для окружающей среды.

За рубежом также ведутся подобные работы. К примеру, в США с 2015 года реализуется проект Kilopower, в рамках которого создаются ядерные реакторы для космических аппаратов мощностью от 1 до 10 кВт. В прошлом году в пустыне Невада прошли первые испытания такого реактора.

Больше тепла

Новые изотопные источники питания — "атомные батарейки" — на порядок облегчают обслуживание, применение и хранение жидкостных реактивных двигателей, считает главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Для таких двигательных установок очень важно поддерживать термостатичность — когда выдерживается постоянная температура топлива, окислителя и всех систем, — отметил эксперт. — Поэтому эти изделия требуют очень сложной инфраструктуры. Их хранят в специальных помещениях и держат постоянно подключенными к источникам энергии. Перевозят их на специально оборудованных автомобилях. Но благодаря "атомной батарейке" таких проблем больше не возникнет. Изотопный источник выделяет достаточно тепла и электроэнергии, чтобы поддерживать режим термостатичности.

Нештатная ситуация произошла 8 августа на полигоне Нёнокса Минобороны России в Архангельской области. В результате взрыва с последующим возгоранием погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Три специалиста саровского ядерного центра получили ранения.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как заявили позднее в "Росатоме", трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

В минувшее воскресенье в Сарове был объявлен двухдневный траур.

Алексей Рамм, Роман Крецул, Алексей Козаченко