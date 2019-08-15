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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Белорусские ветераны примут участие в строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ

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3D-макет главного храма Вооруженных сил России
3D-макет главного храма Вооруженных сил России.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - В строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ и реализации проекта Минобороны России "Дорога памяти" примут участие военные ветераны Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя Общественного совета при Минобороны РФ, генеральный директор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин.

"Это решение было подтверждено при подписании соглашения о сотрудничестве благотворительного фонда "Воскресение" и общественного объединения "Белорусский союз офицеров", состоявшееся на встрече ветеранов российских и белорусских Вооруженных сил и организаций ДОСААФ, прошедшей в преддверии 75-летия завершения выдающийся операции Красной Армии "Багратион" по освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков", - сказал Каньшин.

Он сообщил, что "в Храме Победы и историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти" будет отражен подвиг белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, размещены материалы о каждом из более чем 1.3 миллиона белорусов и уроженцев Беларуси, воевавших в рядах Красной Армии, 374 тысячах партизан и более 70 тысячах участников антифашистского подполья, а также об одной из крупнейших битв войны - операции "Багратион".

Каньшин проинформировал участников встречи, что строительство храма идет строго по графику и он будет открыт 9 мая 2020 года.".

"По состоянию на сегодняшний день добровольные пожертвования внесли с помощью платежных систем и СМС-сообщений 64 832 человека и около 600 юридических лиц. Всего было перечислено 2 707 807 462,80 рублей", - сказал Каньшин.

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Белоруссия
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Минoбороны РФ
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