Зенитчики поразили воздушные цели в Астраханской области

Прибывшие из Волгоградской области зенитчики провели учение с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Военнослужащие отработали отражение нападения с воздуха, а также обеспечили безопасность полетов своей авиации. В условиях применения условным противником оружия массового поражения использовали зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска-М1", ракетные комплексы "Стрела-10" и новейшие переносные комплексы "Верба".

Применялись ракеты-мишени, имитирующие беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах до шести километров, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие зависающие вертолеты и наземную бронетехнику. В воздух одновременно запускались до восьми скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщали.

За время учения было обнаружено и условно уничтожено более 30 воздушных целей. Учение продлится до конца августа, на него привлекли свыше 200 военнослужащих.

Справка "РГ"

Переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, использующих тепловые ловушки. Разработан Конструкторским бюро машиностроения в Коломне. Дальность действия - до шести километров. Высота поражения - 3,5 километра. Состоит на вооружении армий России и Армении.

Роман Мерзляков (Астрахань)