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14.08.2019
РИА Новости

Пентагон не стал комментировать слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

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Штаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин отказался прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.

Накануне Трамп заявил, что США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у них есть аналогичная более совершенная технология.

"Мне нечего сказать по этому поводу", - сказал он во вторник в Хадсоновском институте, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что США ведут собственные разработки.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что, по их мнению, взорваться могла ракета SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник").

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь. Эти восемь специалистов удостоены орденов Мужества. В Сарове в воскресенье был объявлен двухдневный траур в связи с гибелью сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

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