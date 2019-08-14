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14.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Разведка США могла ввести Трампа в заблуждение в связи с ЧП под Северодвинском

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Источник изображения: Carlo Allegri/Reuters

"Сложно сказать, насколько Трамп понимает то, о чем говорит. Также сложно сказать, насколько те, кто докладывали Трампу из военной разведки и Пентагона, поняли, что там произошло", – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Павел Фельгенгауэр, комментируя подозрения президента США в том, что на полигоне под Северодвинском могла взорваться перспективная российская ракета "Буревестник".

По мнению журналиста и военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, в настоящее время есть разные мнения о том, что из себя на самом деле представляет перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

"На этот счет есть масса противоречивых данных. Одни указывают на то, что он должен летать на скорости 3 Мах и на высоте в 15-20 километров. А есть презентация с Владимиром Путиным, где изделие летело на малых высотах и скоростях. Но запускать "Буревестник" должны крылатой ракетой корабельного или наземного базирования с помощью твердотопливного двигателя, после чего включается курсовой маршевый двигатель", – пояснил собеседник.

"Что касается заявлений Трампа, будто бы у них есть более продвинутые технологии – опять непонятно, о чем он говорит. Если речь идет о прямоточных двигателях – да, они их разрабатывают, но в безъядерных вариантах, – продолжил эксперт.

При этом он выразил сомнения в том, что военная разведка США может владеть достоверной информацией о случившемся.

"Что-то они могут знать, что-то они рассказали Трампу, и что-то он из этого понял. А вообще мы знаем немало случаев, когда военные ведомства вводили в заблуждение политиков", – заключил Фельгенгауэр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "многое узнал в связи с неудачей" на полигоне под Северодвинском и США обладают аналогичными, но "более современными технологиями". Трамп заявил, что "взрыв российского "Скайфолла" заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами".

SSC-X-9 Skyfal ("Небопад") – кодовое обозначение НАТО перспективной российской межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. По результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны России получила название "Буревестник".

Напомним, взрыв произошел при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв. Погибшие посмертно награждены орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося.



Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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