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13.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Озвучена версия разведки США о трагедии под Северодвинском

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Источник изображения: Алексей Никольский/РИА Новости

Американская разведка пытается разобраться в обстоятельствах взрыва под Северодвинском и предполагает, что инцидент произошел при испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, пишет The New York Times.

Чиновники американской разведки подозревают, что взорвался прототип ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 "Skyfall", – крылатой ракеты "Буревестник", о которой президент России Владимир Путин говорил, что она способна достичь любого уголка планеты благодаря установленному на ней ядерному реактору, передает текст статьи американского издания "ИноСМИ".

Газета пишет, что Пентагон и правительство США считают угрозой перспективу создания Россией новых крылатых ракет с ядерными энергетическими установками. Эти ракеты запускаются в воздух и могут лететь по непредсказуемой траектории на относительно небольшой высоте, что делает их почти неуязвимыми для систем ПРО.

The New York Times утверждает, однако, что первые испытания новых российских крылатых ракет провалились, и это якобы произошло еще до инцидента на прошлой неделе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии на ядерном полигоне, в результате которой погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова. При этом уже опровергались мнения американских экспертов, которые предполагали о взрыве крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Дело в том, что во время испытаний взорвался жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), а "Буревестник" в качестве разгонного использует твердотопливный.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. Они пытались предотвратить взрыв. Их наградили посмертно.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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