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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Astra Linux развивает технологическое сотрудничество по созданию импортонезависимых программных продуктов

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux первой из разработчиков отечественных операционных систем (ОС) подтвердила совместимость последних версий ОС Astra Linux c российским Java-дистрибутивом Liberica JDK, программным продуктом компании BellSoft, сообщает пресс-служба группы компаний.

"По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Astra Linux", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В сообщении уточняется, что речь идет о совместимости операционных систем Astra Linux Special Edition релиз "Смоленск" версии 1.6 и Astra Linux Common Edition релиз "Орел" версии 2.12.14 с Liberica JDK.

"Дополнительно в процессе испытаний была проведена проверка корректности функционирования Liberica JDK в режиме замкнутой программной среды (цифровая подпись и контроль компонентов Java) средствами динамического контроля целостности Astra Linux Special Edition", - информирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова директора по продукту ГК Astra Linux Романа Мылицына, который отметил, что Liberica JDK - российский продукт с русскоязычной инженерной технической поддержкой в Санкт-Петербурге.

"Отсутствие языкового барьера существенно ускоряет решение проблем и упрощает общение разработчиков. Обеспечение контроля целостности компонентов Liberica JDK средствами Astra Linux повышает механизмы обеспечения доверия для Java-приложений. Это дает дополнительные возможности для создания и развития импортонезависимых программных продуктов в среде Java в защищенном исполнении", - сказал Мылицын.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Bell Helicopter
Проекты
ИТ
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