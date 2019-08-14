Шойгу во время посещения Калининграда проинспектировал ход конкурса "Морской десант" Армейских международных игр

Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года.

Полигон Хмелевка (Калининградская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр в ходе рабочей поездки в Калининград.

Перед началом третьего этапа конкурса, который проходит во вторник на полигоне Хмелевка, глава военного ведомства осмотрел выставку оружия Великой Отечественной войны. У легендарного танка Т-34 министра обороны встретил 95-летний ветеран Великой Отечественной войны танкист Борис Пирожков, который участвовал в штурме Кенигсберга. Шойгу пригласил ветерана посмотреть соревнования.

Третий этап соревнований - "Эстафета". Проводится для определения победителя конкурса. Протяженность маршрута составляет 9 км. Маршрут оборудован рубежами старта и финиша и участком вождения с естественными и искусственными препятствиями, в том числе участком стрельбы на побережье по целям на воде из вооружения БТР.

В соревнованиях принимают участие команды Китая, Ирана, Венесуэлы и России. Итоги третьего этапа команда судей подведет на совместном заседании.

Первые два этапа прошли 3 и 8 августа. В первом этапе "Полоса препятствий" вперёд вышла команда Китая, во втором - "Тропа выживания" - военнослужащие России.