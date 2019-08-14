Войти
14.08.2019
ЦАМТО

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" приступил к выполнению задач дальнего похода

379
0
0
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

ЦАМТО, 13 августа. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" 12 августа завершил участие в учении с кораблями Северного флота в южной части Норвежского моря и приступил к выполнению задач дальнего похода.

Корабль вышел из состава корабельной поисково-ударной группы, которая в течение нескольких дней отрабатывала ряд противолодочных задач в акватории Балтийского, Северного и Норвежского морей.

Крейсер возглавил отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, в который вошли спасательный буксир "СБ-406" и средний морской танкер "Вязьма". Отряд взял курс в южном направлении.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения пройдет в дальней океанской зоне под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.

Планируется, что экипаж крейсера "Маршал Устинов" примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных Военно-морских сил. Во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и средиземноморского региона.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит-2019". С момента выхода из базы корабль прошел более 4 тыс. морских миль, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
Похожие новости
17.05.2019
Опасный Ла-Манш: как следили за кораблем ВМС России
11.04.2019
Ракетные крейсеры Северного флота в нейтральных водах Норвежского моря отрабатывают уничтожение "противника"
21.11.2018
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошел в Норвежское море
18.12.2013
Строить – не ломать
18.07.2008
Россия усиливает военно-морское присутствие в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 11:26
  • 1
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 14.08 11:24
  • 2
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 14.08 11:00
  • 1
Спасатели оказали помощь "терпящим кораблекрушение" в Арктике
  • 14.08 10:58
  • 49
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 10:11
  • 4
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 09:01
  • 12
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 08:56
  • 7
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 14.08 07:32
  • 2
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 07:21
  • 2
На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане
  • 14.08 07:06
  • 53
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 22:49
  • 2
Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"
  • 13.08 21:36
  • 1
Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь
  • 13.08 21:27
  • 115
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 13.08 17:29
  • 4
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 15:33
  • 2
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?