Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" приступил к выполнению задач дальнего похода

ЦАМТО, 13 августа. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" 12 августа завершил участие в учении с кораблями Северного флота в южной части Норвежского моря и приступил к выполнению задач дальнего похода.

Корабль вышел из состава корабельной поисково-ударной группы, которая в течение нескольких дней отрабатывала ряд противолодочных задач в акватории Балтийского, Северного и Норвежского морей.

Крейсер возглавил отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, в который вошли спасательный буксир "СБ-406" и средний морской танкер "Вязьма". Отряд взял курс в южном направлении.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения пройдет в дальней океанской зоне под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.

Планируется, что экипаж крейсера "Маршал Устинов" примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных Военно-морских сил. Во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и средиземноморского региона.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит-2019". С момента выхода из базы корабль прошел более 4 тыс. морских миль, сообщает пресс-служба Северного флота.