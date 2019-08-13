Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Уралвагонзаводе"
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
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Нижний Тагил. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили на "Уралвагонзаводе" в понедельник новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса.
Министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Уралвагонзаводе", посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки.
Генеральный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3
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