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13.08.2019
Интерфакс-АВН

Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" в дальнем походе проведёт ряд учений с иностранными коллегами

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Запланированы заходы в страны Африки и Средиземноморья

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в понедельник завершил учения с кораблями Северного флота (СФ) в южной части Норвежского моря и приступил к выполнению задач дальнего похода.

"Планируется, что экипаж крейсера "Маршал Устинов" примет участие в ряде учений с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных Военно-морских сил. Во время плавания североморцы совершат ряд деловых заходов в порты стран Африки и средиземноморского региона", - сказано в сообщении пресс-службы СФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба флота, крейсер возглавил отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, в который вошли спасательный буксир "СБ-406" и средний морской танкер "Вязьма".

"Отряд взял курс в южном направлении", - говорится в сообщении.

В настоящее время корабль вышел из состава корабельной поисково-ударной группы, которая в течение нескольких дней отрабатывала ряд противолодочных задач в акватории Балтийского, Северного и Норвежского морей.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы СФ Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит - 2019". С момента выхода из базы корабль прошёл более 4 000 морских миль, информирует штаб флота.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

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Страны
Норвегия
Россия
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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