Данные ДНР: поставки оружия НАТО на Украину приостановлены

В НАТО отказали Украине в поставках оружия из-за воровства

Украинские боевики украли военного имущества, переданного Киеву НАТО, на сумму более $1 млн. Об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, выявлена недостача более 300 технических изделий: приборов ночного видения, биноклей и тепловизоров. В связи с этим поставки западного оборудования ВСУ приостановлены.

В НАТО приостановили поставки военного снаряжения украинским силовикам после выявленных хищений. По словам руководителя пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова, ущерба было нанесено более чем на 1 млн долларов США.

"В результате работы комплексной комиссии НАТО выявлена недостача более 300 технических изделий. Из них 230 приборов ночного видения, 29 биноклей и 20 тепловизоров на сумму более миллиона долларов", - заявил представитель ДНР.

Он отметил, что Североатлантический альянс направил на Украину инспекционную спецгруппу, которая проверит наличие прочего снаряжения и имущества, переданного в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов.

"Пока же поставки западного оборудования в ВСУ приостановлены", - подчеркнул Безсонов.

Коррупция в рядах ВСУ уже становилась причиной ревизии со стороны западных партнеров. В феврале американские военные инструкторы, ревизоры и разведчики прибыли в части украинских силовиков в Донбассе.

В декабре 2017 года американские власти одобрили первые коммерческие поставки оборонительного летательного оружия Киеву. Указывалось, что Украине будет поставлена партия крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование и боеприпасы.

Общая сумма покупки Украиной американской продукции оценивалась в $41,5 млн. Через некоторое время в Госдепе сообщили, что правительство США напрямую безвозмездно не продавало и не передавало украинской стороне оборонительные вооружения.

Впрочем, после этого представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил, что действительно была "выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей".

В начале 2019 года бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст сообщил, что США могут предоставить Украине дополнительное оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И кроме санкций это будет военная помощь Украине", - пояснил аналитик.

Он также назвал конкретные виды вооружений, предназначенные для Украины, передает ФАН.

"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - резюмировал Хербст.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве и перехода Крыма под юрисдикцию России. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале "антитеррористической операции". За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.

Украина не готова к прямым переговорам с жителями самопровозглашенных республик, считает Зеленский, хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев. Это мнение глава страны выразил после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявлял еще два года назад, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. "Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии", - подчеркнул чиновник. При этом украинские чиновники признаю развал в армии - прошлым летом, передает НСН, об этом заявлял экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Наконец, еще в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками.

Иван Апулеев