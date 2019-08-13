Россияне победили на Международных армейских играх в Тюмени

Военные инженеры из России одержали двойную победу на V Международных армейских играх, финал которых в двух номинациях состоялся в минувшие выходные в Тюмени. Второе место - у военных из Беларуси, третье - у представителей Вьетнама и Узбекистана.

Финальные соревнования в номинациях "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" за два дня игр собрали на полигоне "Андреевский" свыше девяти тысяч зрителей. Свое мастерство, выучку и мощную волю к победе в Тюмени продемонстрировали участники 11 команд мира.

В первый день российская команда, которую на "Инженерной формуле" представляли военные из 187-го межвидового регионального учебного центра Волгоградской области, заняла лидирующую позицию сразу после старта. В какой-то момент они уступили белорусам, но потом уверенно вырвались вперед, обойдя также коллег из Китая. Во второй день, на "Безопасном маршруте", Россию с честью защитила команда 11-й гвардейской инженерной бригады Южного военного округа. Гости соревнований смогли не только понаблюдать за зрелищной гонкой многотонных военных машин, проходившей в условиях, максимально приближенных к боевым, но и увидеть представленную на выставке современную технику, которая находится на вооружении российской армии, а также ретромашины. Состязания не оставили равнодушными не только юных зрителей, но и взрослых. Тут же развернулся пункт отбора на военную службу по контракту, где любой желающий мог узнать об условиях поступления.

Награды победителям и призерам вручили начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как отметил генерал, профмастерство участников АрМИ растет. Все выступили на очень высоком уровне. "Мы усложнили условия выполнения нормативов и увеличили объем задач, стоящих перед участниками соревнований. Но результаты по-прежнему высокие. Кроме того, мы успели подготовить команды из других государств к выступлениям на российской инженерной технике. С организацией конкурса командование ТВВИКУ справилось хорошо. Мы очень благодарны губернатору и правительству Тюменской области за теплый прием и помощь в проведении столь масштабного турнира", - сказал Юрий Ставицкий.

Высоко оценил уровень проведения соревнований и тюменский губернатор. Александр Моор также отметил, что, возможно, для кого-то из мальчишек, побывавших на трибунах, эти игры помогли сделать выбор в профессии. Приятным он назвал и тот факт, что представители Тюменского военно-инженерного училища имени маршала А.И. Прошлякова не первый раз участвуют в Армейских играх. В этом году команда вуза заняла второе место во всероссийском этапе конкурса "Безопасный маршрут". Ребятам совсем немного не хватило, чтобы представлять Россию в финале игр.

Справка "РГ"

Армейские международные игры организуются с 2015 года. В этом году состязания проводятся в 31 номинации, с 3 по 17 августа, практически одновременно на территории 10 государств - в России, Азербайджан, Армении, Белоруссии,. Индии, Иране, Казахстане, Китае, Монголии, Узбекистане. В России площадками для АрМИ помимо Тюмени стали еще 10 регионов России, в общей сложности в них пройдут 15 состязаний. Единственный зимний конкурс АрМИ-2019 - "Саянский марш" - состоялся в феврале. Всего в этом году в армейских играх принимают участие 216 команд из 34 государств.

Ольга Ладина