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13.08.2019
Военное обозрение

САА нанесла поражение крупным силам боевиков на севере Латакии

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Сирийская армия в ходе наступательной операции смогла овладеть стратегически важными территориями на севере провинции Латакия, нанеся поражение крупным силам боевиков. 42-я бригада 4-й дивизии САА взяла под свой контроль территории возле города Кабани.

Источник изображения: topwar.ru

В частность, под контроль сирийских войск перешла важнейшая высота Цувайкат, что даёт полное преимущество САА над боевиками в радиусе нескольких десятков километров.

После овладения упомянутой высотой 42-я бригада сирийской правительственной армии приступила к операции по освобождению от террористов города Кабани. На данный момент САА находится на подступах к населённому пункту. При этом боевики используют привычную для себя тактику: они обустраивают огневые точки и сосредотачиваются в жилых кварталах города, чтобы иметь возможность обвинить САА в "обстрелах мирного населения".

В городе Кабани сосредоточены боевики двух террористических группировок, запрещённых в РФ. Это "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") и так называемая "Исламская партия Туркестана". В последней – множество выходцев из Средней Азии и северо-востока Китайской Народной Республики.

Напомним, что в САА несколько дней назад сообщили, что выходят из перемирия, так как военнослужащие сирийской армии постоянно подвергаются обстрелам со стороны боевиков в Латакии, Идлибе и Хаме.

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