Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.

Он отметил, что Су-57 "превосходит" зарубежные самолеты пятого поколения, пишет "Красная звезда".

Дронов сообщил, что "стоимость летного часа" МиГ-35 приблизительно в "полтора раза ниже", чем у Су-30СМ и Су-35С, передает ТАСС.

Кроме того, Дронов рассказал, что в 2019 году Вооруженные силы начнут получать новые транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т и ударные вертолеты Ми-28НМ.

При этом Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами две цели одновременно. По словам Дронова, Ми-28НМ сможет "применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл".

Напомним, в конце июня Минобороны заказало 76 истребителей пятого поколения Су-57.

Антон Антонов