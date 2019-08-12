В США оценили источники взрыва в Белом море

Военно-морской флот (ВМФ) России вооружен шестью типами ракет морского базирования, оснащенных двигателями на жидком топливе и обладающими возможностью оснащения ядерной боевой частью, написал директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

По словам специалиста, речь идет о противокорабельных ракетных комплексах (ракетах) П-500 "Базальт" (П-1000 "Вулкан" в современном варианте), П-700 "Гранит", С-10 "Гранат", П-270 "Москит", Р-29РМ (Р-29РМУ2 "Синева" или Р-29РМУ2.1 "Лайнер" в современном варианте) и П-800 "Оникс".

Таким образом Кристенсен прокомментировал сообщение о ЧП под Неноксой, сопровождавшемся кратковременным повышением радиационного фона в районе происшествия.

ЧП под Северодвинском, произошедшее 8 августа, в результате которого при испытаниях жидкостного реактивного двигателя случились взрыв и пожар, привело к гибели двух специалистов Минобороны России. Подробности о случившемся российское военное ведомство не раскрыло. Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что пожар произошел на судне. На фоне этих событий сообщалось о кратковременном превышении радиационного фона в Северодвинске, который в настоящее время находится в норме.

Позднее стало известно, что 8 августа в районе Неноксы вблизи Северодвинска, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, могли проходить испытания мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты "Циркон". Там же был замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, а также еще два неустановленных судна, баржа и прибрежная наземная площадка, предположительно, для запуска крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Находящаяся в высокой степени готовности корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", предназначенная для замены П-700 "Гранит", имеет унифицированные с ракетами П-800 "Оникс" и "Калибр" пусковые установки и, предположительно, оснащается ракетными двигателями на жидком топливе, однако официально не получила наземную мобильную пусковую установку.