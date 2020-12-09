«Буревестник» на заклание

Нет смысла продлевать СНВ-3 ценой отказа от самого перспективного оружия

Когда в 2018 году российский президент впервые заявил о разработке в России новых видов оружия, западные эксперты в один голос утверждали, что это фантастика, «путинские мультфильмы». Но за два с половиной года средства объективного контроля западных, в основном, конечно, американских разведслужб, следящих за испытаниями новейших российских вооружений, произвели переворот сознания на Западе, радикальную смену эмоций от иронии до беспокойства, если не сказать больше – банального страха.

«Буревестник», а именно изделие 9М730 (по натовской классификации – SSC-X-9 Skyfall), разработка которого ведется в екатеринбургском ОКБ «Новатор», стал для Запада реальностью. Он еще не встал на вооружение, но, видимо, это вопрос ближайшего времени. Буксующие переговоры по продлению СНВ-3 также об этом свидетельствуют. Одним из условий нового договора является включение в него и крылатой ракеты с ядерным двигателем, не имеющей ограничений по дальности полета.

Он таки есть

Президент Владимир Путин и Министерство обороны РФ также заявляют о том, что у России уже есть такая ракета, оснащенная малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Французский военный эксперт Корантен Брустлэн отметил: «Ядерная силовая установка снимает ограничения по количеству топлива, что позволяет ракете использовать не отслеживаемые противником траектории и наносить удары по слабозащищенным объектам. Естественно, наличие такой ракеты позволит прорывать систему противоракетной обороны противника. В усложняющейся мировой военно-политической ситуации это станет очень серьезным козырем». Поначалу на Западе господствовало скорее скептическое отношение к перспективам российской ракеты. К лету 2020 года оно сменилось настороженностью. Например, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что подобное оружие вообще не должно существовать, так как представляет собой «летающий Чернобыль».

Затем в сентябре 2020 года последовало заявление и руководителя британской военной разведки генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла. Он подчеркнул, что ракета «Буревестник» способна практически неограниченное время пребывать в воздухе, что позволяет наносить неожиданные удары по целям.

Нет у них и нам не нужно

В западной прессе организована компания по дискредитации новейших российских вооружений, в информационной войне все средства хороши и не только в западной, но и в нашей. Причем задействованы не только «диванные эксперты» и блогеры, но и авторитетные тяжеловесы.

“ «Буревестник» лишен главного недостатка всех существующих стратегических КР, дозвуковых, сверхзвуковых и даже гиперзвуковых, которые легко обнаруживаются на маршевых участках полета задолго до подхода к цели ”

Вот что говорит Владимир Дворкин: «Ни в каком реальном сценарии никакого вклада в потенциал ядерного сдерживания России, обеспечиваемый имеющейся триадой СЯС, крылатая ракета «Буревестник» внести не сможет. При этом следует учитывать, что вероятность успешного полета крылатых ракет с гораздо меньшей продолжительностью полета по сравнению с «Буревестником» заметно ниже по сравнению с образцами оружия в СЯС». И еще: «Комплексы «Посейдон» и «Буревестник». Их испытания находятся в начальной стадии и сроки возможного принятия на вооружение скорее всего будут за пределами времени действия продленного Договора СНВ-3. Но включение их в гипотетически возможный новый договор можно было бы рассматривать при условии существования в США подобных систем или других новых образцов, подлежащих контролю и не нарушающих общий баланс потенциалов сдерживания. На сегодня возможность достичь решения этой проблемы представляется исключительно сложной, скорее даже невозможной». То есть если у американцев нет аналогичных образцов оружия или они неспособны его создать в обозримой перспективе, то и мы должны отказаться от него. Иначе американцы откажутся продлевать СНВ-3 или подписывать новый договор. А нужен нам такой договор, который выгоден будет только США и ограничивает наши возможности?

Ракета-невидимка

Основной критике в западной прессе подвергаются именно «Посейдон» и «Буревестник» – наиболее эффективные образцы из созданных в последнее время. «Посейдон» невозможно перехватить или уничтожить современными средствами поражения ВМС США, «Буревестник» невозможно обнаружить и перехватить после старта современными радиолокационными и оптико-электронными средствами обнаружения и целеуказания. Ракета 9М730 «Буревестник» как призрак появляется на мгновение и исчезает также мгновенно. Ее можно обнаружить со специализированных спутников DSP-4 только в момент старта, пока работает стартовый твердотопливный ускоритель – это не более трех секунд. Но в отличие от МБР они ее сразу же потеряют. А МБР они довольно успешно обнаруживают и отслеживают из-за длительного активного участка – по времени от 180 до 300 секунд, что достаточно для построения математической модели траектории. Неудивительно, поскольку изначально именно для обнаружения стартов МБР эти спутники и предназначались. В отличие от обычной КР типа «Томагавк» или «Калибр», чей крейсерский полет проходит на высоте шесть тысяч метров как одной, так и другой, только конечный участок маршрута (порядка 80 км у «Томагавка») проходит на высотах от 30 до 150 метров в зависимости от рельефа местности в районе цели. Такой профиль полета, он называется High-Low (большая-малая высота), является классическим для всех КР – от противокорабельных до стратегических. Для дозвуковых и околозвуковых КР оптимальная крейсерская высота полета (эшелон) – шесть-семь тысяч метров. На этой высоте ракета проходит наибольший путь с наименьшим расходом топлива. Примеры ракет, летающих на этом эшелоне: уже упомянутые «Томагавк» и «Калибр» всех модификаций, стратегические КР воздушного базирования Х-101/102, Х-555, AGM-86B ALCM, а также противокорабельные П-500 (4М80) «Базальт», П-1000 (3М70) «Вулкан», П-35 (4М44) «Прогресс» и т. д. Для сверхзвуковых ракет (со скоростями полета – М=2,5–3,0) оптимальным эшелоном считается 12–14 тысяч метров. Именно на этой высоте проходят большую часть пути противокорабельные КР П-700 (3М45) «Гранит», П-800 (3М55) «Оникс» и стратегические ядерные ASMP, ASMP-A (ASN4G). Для гиперзвуковых ракет (со скоростями полета от М=5,0 и выше) оптимальным считается эшелон 28–30 тысяч метров.

Фото: u-f.ru

Дальность полета ракет «Томагавк» официально для конвенционального варианта – тысяча английских миль (1600 км), эта величина является операционной дальностью, учитывающей такие факторы, как маневрирование вокруг защищаемых районов, отклонения от курса в целях пролета над заранее предусмотренной территорией (районы корректировки) для обновления информации в системах инерциального наведения, вертикальное маневрирование для ухода от препятствий, требования к запасам топлива, пролет на более высоких по сравнению с оптимальной скоростях через защищаемые районы и полет на малых высотах. Прямолинейная аэродинамическая дальность полета «Томагавка» составляет чуть более двух тысяч километров при условии, что весь полет проходит на больших высотах, где расход топлива для ТРДД втрое ниже, чем на малых и сверхмалых высотах.

«Буревестник» весь маршрут полета, вне зависимости от его длины, будь то 10 тысяч или 20 тысяч километров, проводит на высотах от 50 до 100 метров на крейсерской скорости порядка 800–850 километров в час. Вероятно, максимальная скорость в силу специфики работы ядерного ВРД может доходить до 1100–1300 километров в час. Американский физик Джефф Терри назвал предполагаемую мощность ядерного двигателя ракеты 766 киловатт, что вполне сравнимо с мощностями компактных ядерных силовых установок нового поколения. Тысяча лошадиных сил мощности соответствует тяге порядка тысяче килограммов. Что вполне достаточно для дозвуковой КР со стартовым весом 4500–5000 килограммов. Ракете не требуется полет на большой высоте, он демаскирует ее. Тем самым «Буревестник» лишен главного недостатка всех существующих стратегических КР, дозвуковых, сверхзвуковых и даже гиперзвуковых, которые легко обнаруживаются на маршевых участках полета задолго до подхода к цели. «Буревестник» обладает практически неограниченным резервом дальности, что позволяет ему обходить зоны ПВО (A2/AD) без особых проблем, входить в воздушное пространство вероятного противника с любого направления. На территорию США, к примеру со стороны мексиканской границы.

Страна без ПВО

Необходимо отметить, что над Штатами нет сплошного радиолокационного поля. Парк истребителей-перехватчиков – всего 240 самолетов F-22A, F-15C, F-16C. В СССР на конец 80-х годов существовала системная ПВО со сплошным радиолокационным полем над всей территорией, контролировавшейся восемью сотнями РЛС различных типов, в распоряжении имелось 2500 истребителей-перехватчиков и 10 тысяч ПУ ЗУР. Стоит отметить, что после того как американские власти осознали возникшую угрозу в конце 50-х – начале 60-х от большого числа советских МБР, было принято решение отказаться от мощной противовоздушной обороны, включающей большое количество развернутых на территории страны ЗРК. По словам экс-министра обороны США Шлезингера, «если они не могут защитить свои города от стратегических ракет, то не стоит даже пытаться создать защиту от малочисленной бомбардировочной авиации СССР». Существует только более или менее сплошное РЛ-поле гражданского воздушного движения. Весьма специфическое, нужно отметить. Контроль воздушного пространства организован из рук вон плохо, особенно это касается неизвестных, не идентифицированных транспондерами целей. Малоразмерные цели, летящие на сверхмалых высотах (менее 60 метров), гражданские аэродромные РЛС вообще не видят. Этим часто пользуются владельцы незарегистрированных маломерных воздушных судов, коих в США, по подсчетам полиции, десятки тысяч. Они засоряют и осложняют мониторинг воздушного пространства США до такой степени, что вероятнее всего, намеренно контроль воздушного пространства на сверхмалых высотах ведется формально, то есть никак.

В настоящий момент система NORAD занимается радиолокационным контролем воздушной обстановки над территорией континентальной части США и Канады только баллистических целей в интересах противоракетной обороны. Для контроля воздушного пространства аэродинамических целей используются мобильные радары, в воздухе постоянно находятся до 12 истребителей ПВО и два-три самолета АWACS. Вот и вся ПВО территории США.

Стандартный самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО – AWACS E-3C/D/F/G обнаружит «Томагавк» или «Калибр» на дальности от 240 до 320 километров в зависимости от ракурса на цель и высоты ее полета. А вот «Буревестник» – на дальности не более 32 километров (20 миль), если он будет находиться в нужное время в нужном месте и тут же его потеряет, поскольку западные эксперты оценивают КВО ракеты на уровне Х-101 и AGM-129A от 0,01 (фланговая проекция) до 0,001 м2 (фронтальная проекция). Ракета только мельком чиркнет на экране РЛС и исчезнет, оператору ничего не остается, как принять этот всплеск за стаю птиц или большую волну. Все это именно так и выглядит. Корпус ракеты выполнен по технологии «Стелс», поперечное сечение фюзеляжа – перевернутая трапеция, отраженный от ракеты сигнал в бортовой проекции уходит под нее, а не возвращается на антенны РЛС и это на высоте полета 25–50 метров. «Циркон» в силу специфики законов аэродинамического полета на гиперзвуковых скоростях выполнен из жаропрочных материалов с большим количеством элементов фюзеляжа и аэродинамических поверхностей из титановых и стальных сплавов, конструкция из прямых линий и острых углов. В общем, сплошной, огромный «уголковый отражатель», по самым скромным прикидкам ЭПР порядка 15 м2, такой объект да еще летящий на высоте до 30 километров E-3C обнаружит на дальности от 500 до 600 километров. Единственное преимущество «Циркона» – его скорость, то есть обнаружить легко, а вот сбить трудно.

Единственный надежный способ засечь ракету «Буревестник» – по ее радиоактивному следу, который она оставляет на своем пути – изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137, но у обнаружение этого следа произойдет на третьи или четвертые сутки, когда радиоактивные элементы доберутся до верхних слоев атмосферы. Учитывая двухмегатонную СБЧ, «Буревестник» – единственный из всех «путинских мультиков», о применении которого в США узнают, только когда внезапно исчезнет один из крупных мегаполисов вместе со всем населением. И тогда становится понятно такое «пристальное внимание» именно к этой ракете со стороны западных СМИ и нашей «пятой колонны» и явно организованная кампания по дискредитации. 9М730 «Буревестник» – идеальное оружие сдерживания, противник всегда будет убежден, каковы бы ни были его намерения в отношении России, «ответка» неотвратима и неизбежна.

У каждого из новейших российских вооружений, созданных в последнее время, есть свои неоспоримые достоинства, но есть и недостатки, и нужно крепко подумать, прежде чем какой-то тип оружия приносить в жертву новому ДСНВ.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 года