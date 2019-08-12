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12.08.2019
ТАСС

Берни Сандерс пообещал раскрыть информацию об НЛО в случае избрания президентом США

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Берни Сандерс
Берни Сандерс.
Источник изображения: www.pravda.ru

При этом сенатор отметил, что в настоящий момент у него нет доступа к таким данным

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пообещал раскрыть информацию об инопланетных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО), если таковая имеется, в случае избрания президентом США на выборах 2020 года. С таким заявлением он выступил в подкасте комика, телеведущего и комментатора поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогана. Видеозапись беседы была опубликована во вторник на его YouTube-канале.

"Если вы будете избраны и узнаете хотя бы что-то об инопланетянах, если узнаете об НЛО, вы нам расскажете?" - спросил у политика ведущий. "Я вам так скажу - моя жена будет настаивать на том, чтобы я вам рассказал", - отшутился в ответ Сандерс. Он подчеркнул, что его супруга Джейн не считает себя последователем теорий о существовании инопланетной жизни, однако зачастую пытается разузнать у него какую-нибудь секретную информацию. "Берни, что происходит, у тебя есть какой-нибудь доступ [к секретным материалам]?" - привел Сандерс слова супруги, отметив, что в настоящий момент у него нет доступа к такого рода данным.

"Так вы нам расскажете?" - настоял Роган. "Хорошо, знаете, что? Давайте расскажем об этом на этом шоу? Как насчет этого?" - согласился Сандерс.

К вечеру четверга видеоролик посмотрели уже более 5 млн человек.

Выборы президента США

Сенатор от Вермонта считается одним из лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, которые пройдут в 2020 году. Вместе с ним за эту возможность борются бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и другие политики.

В конце июня и июля они приняли участие в первых двух раундах теледебатов, при этом до конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Таким образом, цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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