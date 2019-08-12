Гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота отправилось в очередную научно-исследовательскую экспедицию в Арктику

ЦАМТО, 9 августа. Началась очередная научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна Северного флота "Горизонт" под командованием капитана 3-го ранга Виталия Хопрячкова.

Утром 8 августа судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море. В течение двух месяцев ему предстоит провести комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых.

Гидрографическая группа Арктической океанографической экспедиции под командованием капитана 3-го ранга Олега Матюхина выполнит съемку рельефа дна и гидрологические измерения, обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов Новая и Северная Земля, а также Новосибирские острова.

По прогнозам, исследования будут проходить в сложных ледовых условиях.

Гидрографическое судно "Горизонт" отправилось в арктическую экспедицию третий год подряд. В прошлом году гидрографы провели в походе 70 суток, что стало рекордным показателем. Они провели несколько высадок на острова Северного Ледовитого океана. Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова, ранее открытого школьниками с помощью космических снимков. Проведены исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых.

За время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тыс. км маршрутного промера, около 2 тыс. км общей съемки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съемки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также 44 разовые дрейфовые океанографические станции.

В походе производилось изучение побережья, рельефа дна, параметров водной среды и различных физических полей Земли. Работы проводились, как в интересах переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, так и для решения различных задач Северного флота. Проведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона, сообщает пресс-служба Северного флота.