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09.08.2019
Интерфакс-АВН

В Пакистане не рассматривают силовые варианты решения споров по Кашмиру - глава МИД

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Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде
Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде.
Источник изображения: AFP

Дели. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявляет, что руководство его страны не рассматривает возможность военных действий из-за ситуации вокруг Кашмира, сообщает в четверг Associated Press.

Министр пояснил, что в Исламабаде стремятся к "политическим и юридическим ответным мерам" в отношении Дели. При этом никаких конкретных деталей относительного того, что этот "ответ" может представлять, не приводится.

Ранее в четверг Пакистан принял решение остановить движение "экспресса дружбы", связывающего по железной дороге Пакистан и Индию.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились. На этой неделе руководство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира и ввело на этой территории прямой контроль Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Пакистан
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