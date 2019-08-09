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09.08.2019
Военно-промышленный курьер

Директором General Dynamics стал генерал - "будь вежлив... но если надо - убей любого, кто тебе встретится"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший министр обороны США 68-летний генерал Джеймс Мэттис (James N. Mattis) решением членов правления компании General Dynamics Corporation, являющейся крупнейшим мировым производителем военной и аэрокосмической техники, избран ее директором и введен в состав членов ее директоров.

Кадровый военный Мэттис занимал пост министра обороны США с 20 января 2017 по 1 января 2019 года. В историю вошли его эпатажные высказывания, например, однажды он сказал, что ему "чертовски весело стрелять в некоторых людей".

На посту главы Пентагона он не раз заявлял, что количество вооруженных сил НАТО в Европе "явно недостаточно для отражения агрессии России". По его инициативе летом НАТО разработала и приняла стратегию быстрого реагирования, согласно которой к 2020 году альянс должен иметь 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей в готовности к развертыванию в течение 30 дней ("вторая линия обороны", или "4 по 30").

Он неоднократно заявлял, что Россия хочет "развалить НАТО на части", и критиковал ее за "агрессию на Украине".

Мэттис поддерживал идею президента США Дональда Трампа о создании оперативного командования космическими силами США как отдельного рода войск. По его мнению, США следует рассматривать космическую сферу как развивающийся театр военных действий, потому что "космос сегодня является таким же полем боя, как земля, воздух и море".

Позиция Мэттиса была схожа с мнением Трампа по поводу планов выхода США из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Бывший глава Пентагона известен заявлениями, которые окрестили "мэттизмами". Например: "Будь вежлив, будь профессионален, но имей план на случай, если надо будет убить любого, кто тебе встретится". Или: "Ты часть сил, которых больше всего боятся и которым больше всего доверяют в мире. Включи мозги, прежде чем браться за оружие".

Коллеги и подчиненные отмечают высокий профессионализм и широту взглядов. Говорят, что Мэттис, возможно, единственный американский генерал, свободно цитирующий Сунь Цзы, Шекспира, Библию, Джорджа Пэттона, Улисса С. Гранта. Он "в бой идущий с томиком Марка Аврелия в кармане", отмечает Eadaily.

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Россия
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Украина
Компании
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