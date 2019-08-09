США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.

Тбилиси. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты призывают Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отвести дислоцированные в Абхазии и Южной Осетии российские войска на довоенные позиции, заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.

"Мы вновь призываем Россию соблюдать соглашение 2008 года о прекращении огня и отвести свои войска на довоенные позиции", - заявила американский дипломат в четверг журналистам в связи с 11-ой годовщиной августовского конфликта 2008 года.

По ее словам, Россия также должна обеспечить доступ гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию, которые, как она подчеркнула, являются "международно признанными территориями Грузии".

"США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявила Руд.

Согласно официальным данным, в ходе августовской войны 2008 года число погибших с грузинской стороны составило 408 человек, среди которых 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.