США призывают РФ отвести размещенные в Абхазии и Южной Осетии войска на позиции до конфликта 2008г - посольство в Тбилиси
Тбилиси. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты призывают Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отвести дислоцированные в Абхазии и Южной Осетии российские войска на довоенные позиции, заявила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.
"Мы вновь призываем Россию соблюдать соглашение 2008 года о прекращении огня и отвести свои войска на довоенные позиции", - заявила американский дипломат в четверг журналистам в связи с 11-ой годовщиной августовского конфликта 2008 года.
По ее словам, Россия также должна обеспечить доступ гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию, которые, как она подчеркнула, являются "международно признанными территориями Грузии".
"США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявила Руд.
Согласно официальным данным, в ходе августовской войны 2008 года число погибших с грузинской стороны составило 408 человек, среди которых 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".
После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.
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какое их дело, свалили бы сами для начала из Кубы...
Можем только на состояние до 2007 вернутьЭто как?
Это как?
Группа российских войск в Закавказье - как-то так.
Группа российских войск в Закавказье - как-то так.Спасибо. Я что-то пропустил, что ГРВЗ расформировали только в 2007 году.
Дааа, если бы наши не ушли в 2007, то может, что и войны бы не было в 2008 г.
Дааа, если бы наши не ушли в 2007, то может, что и войны бы не было в 2008 г.
Этот вывод был еще по в 1999м подписанным "стамбульским соглашениям" (или по другому "обновлённый ДОВСЕ" причём ни одна страна НАТО его не ратифицировала). А уж после "Революции Роз" выводить (или сразу воевать) надо было без вариантов, там что ни день, то провокация была.