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09.08.2019
WarSpot

F-35 — летающий радар ПВО

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Американцы испытали новые истребители в качестве дополнительных датчиков перспективной противоракетной системы. Вчера, 7 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что в ходе учений Orange Flag Evaluation 19-2 истребители F-35 смогли полноценно работать с системой IBCS.

Система Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) разрабатывается как "мозг" перспективной противовоздушной и противоракетной обороны армии. В процессе разработки благодаря модульной конструкции возможности IBCS расширяются, охватывая в том числе новые истребители.

Истребитель F-35.

Источник изображения: defensenews.com

В Lockheed Martin указывают, что в ходе учений истребители F-35 передавали данные на наземную станцию, выполняя функции летающего радара. В следующем году ВС США проведут ещё один этап испытаний, после чего будет приниматься решение о полноценном внедрении IBCS в комплексную систему защиты.

"Эта демонстрация представляет собой значительный рост возможностей для армии и армейских многодоменных операций. Новые функции истребителей создают дополнительную осведомлённость, обеспечивают способность отслеживать цели и принимать меры, если это необходимо. F-35 с его передовыми датчиками и системой связи способен собирать и беспрепятственно обмениваться важной информацией, обеспечивая более высокий уровень летальности армейских сил ПВО и ПРО", — сообщили в пресс-службе Lockheed Martin.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
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