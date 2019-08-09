В Китае об "Охотнике": С таким числом воздухозаборников о стелсе не может быть речи

В зарубежных СМИ опубликованы материалы о первом лётном испытании тяжёлого ударного беспилотника "Охотник". Напомним, что накануне Минобороны обнародовало видеозапись с первым полётом этого БПЛА, который производится специалистами "Сухого". Одно из наиболее активных обсуждений первого полёта российского "Охотника" идёт в китайской прессе и блогосфере.

Источник изображения: topwar.ru

Обращают на себя внимание оценки и суждения китайских экспертов и рядовых пользователей информационных ресурсов профильной тематики.

Так, к материалу, размещённому на военном разделе портале SINA, в комментарии одного из экспертов отмечается "большое число "отверстий" на поверхности беспилотника. Речь идёт о воздухозаборниках для обеспечения работы реактивного двигателя "Охотника". В комментариях китайских пользователей заявлено, что "с таким числом воздухозаборников ни о каком стелсе не может быть и речи".

Добавляется, что они будут "светиться в лучах радаров", чем "выдавать пространственные координаты беспилотника". В свою очередь это, по мнению отдельных китайских экспертов, сразу же превращает российский тяжёлый ударный БПЛА в цель.

Источник изображения: topwar.ru

В ответ на это другие пользователи просят скептиков "доказать, что общая конструкция российского беспилотного летательного аппарата несостоятельна".

Напомним, что производитель "Охотника" отмечает пониженную радиозаметность БПЛА, однако о том, что беспилотник обладает 100%-ными стелс-характеристиками (если сегодня такое вообще возможно) не говорилось ни слова.