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09.08.2019
Военное обозрение

Пентагон: Иран заманивает корабли в свои воды при помощи генератора помех GPS

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Морское управление министерства транспорта США косвенно обвинило Иран во вмешательстве в навигационную систему GPS гражданских судов в Ормузском проливе и попытках представиться кораблями ВМС США или коалиции. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник изображения: topwar.ru

Ситуация в Ормузском проливе продолжает накаляться. Морское управление министерства транспорта Соединенных Штатов опубликовало официальное предупреждение торговым судам, проходящим через эту систему морских коммуникаций. В нем американское ведомство сообщило об угрозе сбоя в системах GPS, которые, судя по всему, могут завести корабли в территориальные воды Ирана.

Управление проинформировало, что зафиксировало несколько сообщений о "неизвестных лицах, ложно утверждающих, что они являются военными кораблями США или коалиции". Известно минимум о двух случаях, когда в работу навигационных систем вмешивались посредством специального оборудования: суда, захваченные Ираном в последние несколько недель, сообщали о помехах GPS.

Представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Иран установил генератор помех GPS на контролируемом Ираном острове Абу-Муса, который находится в Персидском заливе недалеко от входа в Ормузский пролив.

Чиновник отметил, что Иран разместил глушители в этом месте, пытаясь нарушить работу систем навигации гражданских самолетов и кораблей, надеясь, что они будучи дезориентированы, будут заходить в иранские воды или в воздушное пространство, давая иранским силам предлог для захвата. Фактически Иран обвинён в заманивании кораблей в свои воды.

Представитель Пентагона также заявил, что иранские военные катера "подделывают" данные автоматической системы идентификации, которую используют торговые суда. Это делается для того, чтобы маскировать корабли Корпуса стражей Исламской революции или ВМС Ирана.

Краткая история конфликта

Ситуация в регионе обострилась в начале мая на фоне разрыва так называемой "ядерной сделки" между США и Ираном было совершено нападение неизвестных сил на четыре нефтяных танкера.

Впоследствии, в середине июня, были осуществлены подрывы еще двух судов: Front Altair и Kokuka Courageous. Вашингтон обвинил Тегеран в установке магнитных мин на вышеозначенные суда. Иран опроверг свою причастность к происшествию.

Также иранские ПВО сбили американский БПЛА, который, как утверждал Тегеран, нарушил воздушное пространство Ирана. США, в свою очередь, заявили, что "беспилотник" был сбит в международном воздушном пространстве.

Также в руках Ирана находятся три танкера, задержанных им по обвинению в контрабанде топлива: один из кораблей ходил под британским флагом, а в качестве экипажа на судне проходили службу в том числе и российские матросы. Стоит отметить, что через Ормузский пролив проходят корабли, перевозящие пятую часть мировых поставок нефти.

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Страны
Великобритания
Иран
Россия
США
Проекты
GPS
БПЛА
Ядерный щит
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