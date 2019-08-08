Киргизия может рассчитывать на помощь России в борьбе с экстремизмом - Клинцевич

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил об угрозе использования экстремистами нынешнего обострения ситуации в Киргизии и выразил уверенность, что Россия при необходимости окажет властям Киргизии необходимую помощь.

"То, что происходит в Киргизии, ее чисто внутреннее дело. Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разного рода экстремистские силы. Я имею в виду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Он выразил надежду, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую эти ячейки несут для общества, "и не дадут им поднять голову". "Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России", - сказал сенатор.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента пока не удалось, в ходе операции пострадали 15 человек.

На этот час в селе Кой-Таш отключен свет, блокируется мобильная связь и интернет, журналисты, работающие на месте событий, также сообщают о помехах в мобильной и интернет- связи. При въезде в село находятся порядка 300 сотрудников отряда специального назначения МВД и ГКНБ Киргизии.