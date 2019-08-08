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08.08.2019
Военное обозрение

Первая бразильская ДЭПЛ проекта "Риачуэло" готовится выйти на испытания

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Военно-морские силы Бразилии до конца этого месяца планируют начать испытания первой бразильской подлодки нового поколения "Риачуэло", являющейся модифицированным проектом французской дизель-электрической подлодки "Скорпен". Субмарина построена на верфи судостроительной компании Itaguai Construcoes Navais (ICN), являющаяся совместным предприятием Naval Group (Франция) и Odebrecht Engenharia e Construcao (Бразилия).

Источник изображения: http://www.htpreviews.com/

По планам бразильских ВМС, новейшая бразильская подводная лодка "Риачуэло" выйдет на испытания конце августа 2019 года. По имеющейся информации, окончание испытаний намечено на конец первой половины 2020 года, а ввод новой ДЭПЛ в состав флота - на октябрь 2020 года. Во время испытаний с борта подлодки будет проведен запуск тяжелой 533-мм торпеды F21 производства французской Naval Group, а также противокорабельной ракеты SM-39 "Экзосет" компании MBDA.

Строительство новейших подлодок класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.). Всего планируется построить четыре подлодки данного проекта для ВМС Бразилии. Изначально ввод субмарин в эксплуатацию планировался в 2018, 2019, 2020 и 2022, но из-за финансовых проблем и изменений в проекте программу сдвинули вправо.

Головную подлодку "Риачуэло" строили по блочному типу, она состоит из пяти секций, которые были соединены на верфи. При чем третья и четвертая секции построены в Шербуре (Франция). Остальные субмарины проекта будут полностью строиться в Бразилии.

Подводные лодки "Риачуэло" предназначены для противолодочной борьбы, поддержки специальных операций и сбора разведывательной информации.

Длина подлодки - 71,62 м, водоизмещение – 1870 т., скорость в подводном положении - 20 узлов, глубина погружения - свыше 300 м. Автономность – 45 суток, экипаж – 35 человек. На вооружении: шесть 533-мм торпедных аппарата с торпедами F21, ракеты SM39 Block-2 Mod.2 "Экзосет", ложные цели CANTO для защиты от торпед.

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Страны
Бразилия
Франция
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
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