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08.08.2019
Интерфакс-АВН

Коррекция траектории перелёта астрофизической лаборатории "Спектр-РГ" прошла успешно - "Роскосмос"

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты НПО Лавочкина успешно провели вторую плановую коррекцию траектории перелёта космической обсерватории "Спектр-РГ", сообщила в среду государственная корпорация "Роскосмос".

"Коррекция заключалась в выдаче двух импульсов двигательной установки аппарата с интервалом 4 часа - в 17:30 и 21:35 мск (6 августа - ИФ)соответственно. Операция прошла успешно, все бортовые системы работают штатно", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.

По её данным, "Спектр-РГ" "продолжает перелёт в окрестность либрационной точки L2 системы "Солнце - Земля", которую он должен достичь в октябре текущего года".

"На своей рабочей орбите, на расстоянии 1,5 млн км от Земли, аппарат будет проводить исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн", - информирует "Роскосмос".

Сообщается также, что в ходе перелета 30 июля с российского телескопа ART-XC, установленного на аппарате, были получены первые изображения. Телескоп сделал снимок рентгеновского пульсара Центавр X-3 (Cen X-3).

Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" создана с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (АО "НПО Лавочкина", Россия), адаптированной под задачи проекта.

Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля с космодрома Байконур.

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Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
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