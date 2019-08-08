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08.08.2019
Известия.ru

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/David B. Gleason from Chicago, IL

Террористы "Исламского государства" (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии. Об этом говорится в опубликованном 6 августа докладе Пентагона, посвященного американской операции "Непоколебимая решимость".

Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

Согласно ему, из-за уменьшения сил США в Сирии и снижения поддержки американских партнеров в республике ИГ вошли в фазу восстановления, пишет ТАСС.

При этом Пентагон впервые признал, что в подконтрольных американским силам лагерях беженцев укрываются боевики ИГ, которые вербуют новых членов.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники без разрешения Дамаска и ООН вторглись на территорию страны под предлогом борьбы с террористами. С того момента из-за обстрелов и бомбардировок западной коалиции, по данным сирийских властей, погибли несколько тысяч мирных жителей.

В 2015 году по просьбе Дамаска к противостоянию с ИГ подключились ВКС России. К 2018 году при усилиях армии Сирии и военных РФ от террористов было освобождено более 90% сирийской территории.

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