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08.08.2019
bmpd.livejournal.com

Балтийский завод получил заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220

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Как сообщило 6 августа 2019 года АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), входящее в состав корпорации АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) стало победителем в торгах на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Стоимость контракта с ФГУП "Атомфлот" составит 100 млрд. рублей [согласно ЕИС в сфере закупок - 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей; Балтийский завод был единственным участником торгов. - bmpd].

Находящиеся в стадии достройки на АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) для ФГУП "Атомфлот" первые два линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) "Арктика" и "Сибирь" (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Балтийский завод обладает производственными мощностями и современным оборудованием для постройки надводных судов с ядерными энергетическими установками. Репутация, заработанная полувековым опытом создания атомных ледоколов, уникальные знания и компетенции, передаваемые из поколения в поколение конструкторами, судостроителями и энергетиками, дали Балтийскому заводу возможность получить новый заказ и продолжить строительство серии инновационных ледоколов проекта 22220.

"Пять новых мощных ледоколов позволят России укрепить свою позицию лидера в освоении Арктики", - отметил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Благодаря этому заказу мы обеспечены работой на годы вперед, а значит, будущее Балтийского завода и его сотрудников гарантировано, - заявил генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов. - В очередной раз наш трудовой коллектив подтвердил статус лидера атомного надводного судостроения, которому нет равных не только в России, но и в мире".

Срок сдачи заказов запланирован на 2024 и 2026 годы.

Напомним, что специалисты АО "Балтийский завод" завершают строительство головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220, срок сдачи которого запланирован на 2020 год. Продолжается строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Сибирь" и "Урал". Они должны быть переданы заказчику в 2021 и 2022 году соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
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