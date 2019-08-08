Войти
08.08.2019
Известия.ru

Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД

504
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 6 августа сообщает Fox News.

По его словам, США хотят разместить свои боевые установки на Дальнем Востоке, поскольку у Китая якобы есть уже тысячи похожих ракет.

"Они не были участниками Договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать", — сказал он.

Помимо этого Болтон отметил, что Штаты хотят обсудить размещение ракет только в целях обеспечения безопасности союзников, а также американских военных в Японии и Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

При этом МИД РФ отметил, что действия Вашингтона обусловлены желанием "избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
09.08.2019
Как всегда, виноваты Москва и Пекин
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
28.02.2019
Le Figaro (Франция): Европе необходимо перестроить свою безопасность
04.02.2019
Андрей Кокошин: договариваться с США по ракетам без учета Китая нельзя
28.04.2017
"Россия послала ясный сигнал США"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение